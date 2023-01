El TSJC rep la causa contra Puig i Vila per les obres del Museu de Lleida reclamades per l'Ajuntament de Sixena

El(TSJC) ha rebut, d'acord amb la resolució de la Sala II del, la causa oberta per un suposat delicte de desobediència contra els exconsellers de Cultura,, pel que fa a la denúncia de l'per l'entrega de les obres d'art que es trobaven en elAra, el tribunal haurà de resoldre si es declara competent respecte dels dos acusats o només respecte d'un d'ells a qui el Suprem va considerar aforat (Puig) o si els jutja per separat. Tots dos estan acusats de no haver atès amb celeritat l'ordre del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d'Osca de traslladar obres del Museu de Lleida al Monestir de Sixena.La causa es va obrir el 5 de desembre del 2019 a Osca i el judici s'hauria d'haver celebrat el 4 de maig del 2022, però es va suspendre un cop Puig va esdevenir diputat, i per tant aforat.El fiscal demana una pena de multa de 6.000 euros per a Vila i Puig per un delicte de desobediència al no lliurar les 44 peces del monestir de Vilanova de Sixena que hi havia al Museu de Lleida i que finalment es va endur la Guàrdia Civil el desembre de 2017 en ple 155.L'acusació particular de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena, per la seva banda, demana 11 mesos de presó i una multa de 162.000 euros per a Vila, mentre que per a Puig el consistori demana una multa de 99.000 euros i inhabilitació durant dos anys.