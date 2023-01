Linyola s'oposa a la construcció d'una planta de biogàs al costat del poble

L'(Pla d'Urgell) s'oposa a la construcció d'una planta de biogàs al terme municipal al considerar que el projecte està "sobredimensionat" i que pot causar greus conseqüències "ambientals i socials". El consistori ha celebrat aquest dimecres una reunió amb veïns on ha exposat les característiques del projecte, que impulsa el grup danès(CIP), i ha anunciat que ja han demanat al promotor que renunciï a construir-la.L'alcalde de la localitat,, ha explicat que el projecte planteja construir la planta a 400 metres del nucli urbà, incomplint la distància mínima que és de 750 metres. També critica que convertiria el municipi en un "pol d'atracció" de residus d'arreu del país.L'Ajuntament d'aquest municipi del Pla d'Urgell rebutja el projecte perquè assegura que no garanteix "els mínims pel que fa a l'impacte ambiental i social" ni la "la distància mínima exigida" respecte el nucli urbà. De fet , el projecte preveu construir la planta a uns 400 metres del nucli urbà, quan el mínim en aquest tipus d'infraestructures ha de ser de 750 metres. "Es posa a tocar de casa, i això ja no té cabuda, no cal discutir gran cosa més", ha afirmat Mases, que ha afegit que també condicionaria el creixement urbanístic del municipi.Així mateix, el projecte que el promotor va presentar al consistori a finals de desembre no menciona una empresa agroalimentària en funcionament que es troba a menys de 10 metres de l'emplaçament on proposen construir aquesta planta dedicada a obtenir(gas renovable i biometà liquat) i fertilitzant.Un altre dels motius, és que consideren que el projecte està "sobredimensionat" ja que no respon a la realitat del territori, sinó a "motius econòmics". En concret, el projecte preveu el tractament de 505.000 tones de residus anuals, una xifra molt superior als residus que es generen a la demarcació. "Representa un perill perquè ens podem convertir en un pol d'atracció de residus, ja no de la nostra zona, sinó de tot Catalunya i part de l'estranger".Tot plegat generaria, segons el consistori, un trànsit d'entre 60 i 80 camions diaris, que al cap de l'any suposaria 48.000 trajectes, entre anada i tornada. A banda, el consistori també ha criticat que el projecte que va presentar el promotor no inclou un estudi de les emissions d'olors estimades, ni d'alternatives de localització, ni un pla de seguretat vinculat al gas liquat, a més de no detallar tampoc quin sistema de tractament o depuració s'aplicaria a l'aigua que s'ha d'abocar a ladel municipi.De fet, el principal motiu que l'empresa argumenta per justificar l'emplaçament, una finca de 71.500 metres quadrats en sòl no urbanitzable, és que la xarxa del gas es troba a 100 metres i que compleix la distància respecte a altres explotacions ramaderes.Per tot plegat, el consistori ja ha demanat a l'empresa que desisteixi de construir la planta al municipi i esperen que el promotor acabi formalitzant la renúncia. A banda, el govern municipal es reunirà la setmana vinent amb el Departament de Territori per abordar aquesta situació. De la seva banda, els assistents a la reunió d'aquest dimecres també han demanat al consistori que aturi el projecte.