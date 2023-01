Les exportacions de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran creixen un 16,5% i sumen 2.702 milions fins al novembre

Lesde productes dei l'a l'exterior del país han sumatentre els mesos de gener i novembre de, unque el mateix període de l'any anterior, segons les dades publicades aquest dijous pelLes de la demarcació de Lleida, doncs, segueixen la mateixa línia que les exportacions del conjunt de Catalunya, que ja des de l'octubre estan per sobre del total de l'any previ a la pandèmia. I es que al país, fins al novembre es van sumar 86.629,7 milions en exportacions i en tot el 2019 només van ser 73.853 milions. Amb 210 milions el sector de l'alimentació, les begudes i el tabac lidera les vendes a l'exterior de la demarcació.Pel que fa a les importacions, Lleida ha comprat a l'exterior per valor de 1.653,2 milions, un 40,8% més que el mateix període de l'any 2021. La balança per tant, queda en positiu amb 1.048,9 milions. Després de l'alimentació, les begudes i el tabac, el producte que les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran han exportat més són els béns d'equip, per valor de 29,1 milions, un 46% més que el mateix període de l'any anterior.