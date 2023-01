Perdonen un deute de més d'1,3 milions d'euros a un constructor de Preixana afectat per la crisi immobiliària del 2008

El jutjat mercantil deha perdonat una un constructor de(Urgell) afectat per ladel 2008. Es tracta d'un altre cas on s'ha aplicat la Llei de la segona oportunitat. Segons expliquen els advocats de l'home, representat pel despatx agramuntí, era administrador d'una empresa de construcció de la qual avalava personalment les obligacions econòmiques de la societat i la caiguda brusca de la demanda del mercat, va derivar en l'impagament als seus clients.Després de 13 anys patinti assetjaments, l'afectat pot ara "tornar a respirar", diuen els advocats, després que se li hagin perdonat els deutes, en considerar que no va actuar amb mala fe.Des de Bergadà Asociados celebren aquesta decisió judicial ja que l'afectat ha estat més de 13 anys sense poder obrir un compte bancari al seu nom ni ser titular d'una targeta de crèdit, per exemple.També, destaquen, durant aquest temps l'empresari ha patit embargaments del salari ique li han suposat un trauma "psicològic i anímic" i un "malson constants", segons els va assegurar l'afectat. Ara, ell i la seva família "veuen el futur molt diferent", diu.