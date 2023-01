Una dona de 38 anys apareix morta amb un ganivet a l’estómac, a Balaguer

Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest dimecres la mort d'una dona de 38 anys que ha aparegut amb un ganivet clavat a l'estómac a casa seva a Balaguer. L'avís l'ha donat la seva parella a les 7.47 h del matí, moments després de despertar-se i comprovar que la dona no tenia pols ni respirava.

Segons ha informat l'ACN i ha pogut confirmar aquest diari, l'home ha explicat als agents que ha vist la dona sobre el llit amb un ganivet clavat a l'estómac i ha assegurat que algun dia ella li havia expressat la seva intenció de treure's la vida, clavant-se precisament un ganivet.

De moment no hi ha cap detingut i caldrà esperar el resultat de l'autòpsia per saber les causes del decés, i totes les línies estan obertes. Les primeres investigacions apunten que la ferida provocada pel ganivet no serien compatibles amb les causes de la mort.