Els Mossos desmantellen un cultiu de més de 3.700 plantes de marihuana a Castellserà

Elsvan desmantellar aquest cap de setmana un cultiu de més dea dins d'una nau a(Urgell). El divendres 13 al matí es va donar l'avís que uns tècnics havien detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica en reparar una avaria que afectava diverses explotacions agropecuàries deldel municipi.Els mossos es van desplaçar al lloc i van constatar que la connexió arribava fins a una. Quan hi van accedir van veure càmeres de seguretat, la nau tapiada per la part inferior i que de l'edifici sortia una forta olor de marihuana. Amb una escala, van comprovar que a l'interior de la nau hi havia una instal·lació indoor d'aquesta droga.Un cop desmantellada, els Mossos van localitzar un total de 3.763 plantes en plena producció. Laoberta per tal de determinar la identitat dels responsables de l'explotació.