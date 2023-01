Balaguer canvia de data algunes de les seves festes més destacades

La Paeria decanviarà de data diversos esdeveniments culturals previstos per aquest 2023. Un d’aquests és el cas de l’”, el Mercat del conte i el llibre il·lustrat”, que arriba a la seva vuitena edició i que passarà definitivament al mes de, enguany. Una altra festivitat que canviarà de dia és, que es passarà a celebrar a començaments de juny, concretament del 2 al 4.D’altra banda, algunes propostes es veuran modificades a nivell de format i de periodicitat, com són “”, “” i “”. En el cas de “La Murga” i el “Llavors”, ambdós festivals s’alternaran, i per tant passaran a ser bianuals.El certamen musical començarà amb aquesta alternança, que enguany se celebrarà de l’. Els actes d’art contemporani es celebraran al 2024 per bé que enguany tindrà un format reduït de tres dies, que serà els dies 6, 7 i 8 d’octubre i que durà per nom “Forma Singular”. Per aquest motiu, enguany no hi haurà convocatòria com en les dues primeres edicions, sinó que s’optarà per fer una edició pont que vehiculi el tema tractat en l’edició de 2022. A partir d’aquest es programaran activitats paral·leles per tal de seguir les reflexions i propostes iniciades en l’edició anterior i donar continuïtat al projecte. Al 2024 se celebrarà amb el format habitual.Pel que fa a la programació habitual, ja s’han fixat les dates dels actes de ciutat que cada any formen part del calendari, com són el, que serà els dies 18 i 19 de febrer; la, els dies 29 i 30 d’abril i 1 de maig; lael dia 7 de maig, la, que enguany serà del 7 al 9 de juliol; o les, del 8 al 12 de novembre.