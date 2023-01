Desarticulada una banda criminal dedicada al contraban que operava a Lleida

Laha desarticulat unade tabac que operava a les províncies de, a més de. L'"Operació Petres-Lleida" va començar el desembre de 2021, quan agents de la policia judicial d'aquest cos a Lleida se'n van assabentar, i es va tancar a finals de novembre amb laEs tracta de deu homes i dues dones d'd'edat que, després de passar a disposició judicial, van quedar a la presó. D'aquests, sis són de nacionalitat espanyola, quatre de, un dei un de Portugal. En el marc de l'operació, s'han confiscat 2.434.430 paquets de tabac falsificat,, a més de 51.780 euros.El màxim responsable de l'organització, perfectament estructurada i jerarquitzada segons indiquen fonts de la Guàrdia Civil en un comunicat, seria un home de nacionalitat búlgara que residia a València. En les entrades i registres duts a terme per efectius de la Guàrdia Civil a les localitats de Lleida, Almoines i Gandia (València), Agost (Alacant) i La Rinconada (Sevilla) es van trobar diversosdurant les 24 hores del dia on estratègicament es guardava elque, posteriorment, es distribuïa per diferents punts de l'estat espanyol i Portugal.