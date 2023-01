Bergés reclama a l’Estat que reobri els fons europeus per als 174 municipis lleidatans que n’han quedat fora

Ladel Govern a Lleida,, ha insistit en la necessitat que elreobri la convocatòria delsper finançar elsde municipis i consells comarcals de Lleida que s'han quedat sense les ajudes del programa DUS 5000, adreçades a inversions en projectes singulars locals d'energia neta i estalvi energètic en municipis de menys deSegons la delegada, la denegació d'aquestes ajudes als municipis petits "contribueix a perpetuar la bretxa" entre l'àmbit urbà i el rural pel que fa a la implantació d'energies sostenibles. En una reunió amb el subdelegat espanyol, també s'ha parlat dei potenciar elsBergés ha instat el ministeri a tornar a obrir aquest programa amb laper a poder-hi incloure els projectes desestimats o bé habilitar una nova línia de subvencions a aquests ens locals i comarcals. La delegada ha subratllat la "contradicció" que els potencials beneficiaris dels ajuts del DUS 5000 siguin municipis petits, de repte demogràfic, amb recursos humans i tècnics limitats i, en canvi, els seus projectes hagin estat desestimats per manca de fons del programa després d'haver hagut de fer una despesa important, finalment inútil, per poder presentar-los ajustant-se a les condicions fixades en el decret de convocatòria.Un altre dels temes que Bergés i Crespín han tractat durant la trobada és el de la necessitat de millorar el servei de. La delegada ha reclamat més freqüències de tren, millors preus i menor temps de desplaçament dels trajectes. Per això, ha posat el focus en el pla de Rodalies de Lleida i el servei. Pel que fa al primer, Bergés ha incidit en la necessitat que, fins que FGC comenci a explotar el 2024 la línia de Manresa, ara R-12, dins del nou model de rodalies per a Lleida que preveu el Govern, l'actual gestora, Renefe, hauria d'incrementar freqüències i millores en el servei.