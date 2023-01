L’Arnau de Vilanova incorpora una nova eina tecnològica que millorarà els diagnòstics de càncer

El servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari(HUAV) ha adoptat recentment lacom a sistema de diagnòstic i ha substituït el microscopi tradicional per aquesta tecnologia a l'hora d'analitzar. De fet, l'equipament sanitari en comptabilitza cada any una mitjana de 24.000, sent la imatge microscòpica fonamental per al diagnòstic. Ara, aquesta es pot digitalitzar i, per tant, els professionals poden utilitzar noves eines per aconseguir una interpretació més precisa dels. L'hospital va ser escollit al 2012 per implantar un pla pilot de patologia digital amb la mateixa tecnologia que ha estat escollida per a tots els centres de l'Institut Català de la Salut (ICS).El cap del servei d'Anatomia Patològica de l'Arnau de Vilanova,, afirma que "la tecnologia està canviant els processos assistencials en medicina, sobretot en especialitats en què s'empren imatges, amb un impacte enorme en l'organització, la dinàmica de treball i la interacció amb altres disciplines". El projecte DigiPatICS té com a objectiu general implantar la patologia digital a tots els hospitals de l', amb la idea que entre els centres es puguin intercanviar imatges, compartir casos a temps real i establir estratègies de segona opinió en malalties infreqüents i casos difícils.També es pretén aconseguir una millora delsper a la quantificació de biomarcadors, desenvolupar de nous d'intel·ligència artificial amb aprenentatge automàtic i d'altres d'anàlisi d'imatge digital, així com de reconstrucció 3D. El projecte es finança gràcies a fons europeus, amb un pressupost de més de 8 milions d’euros.