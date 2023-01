Rosa Pujol no es presentarà a la reelecció com a alcaldessa d’Aitona

Alcaldessa amb majories absolutes

, una de les polítiques que han liderat el món convergent a les comarques de Ponent en els darrers anys, no es presentarà a lesdel proper 28 de maig.Segons ha pogut saber aquest diari, Pujol renunciarà a la reelecció de l’alcaldia d’(Segrià) per “”, una decisió que es farà oficial en els propers dies. D’aquesta manera, la primer edil lleidatana deixarà el càrrec després de tres legislatures amb majories absolutes al seu municipi.El pas al costat que farà Pujol arriba en un context de moviments polítics a la recerca de pactes electorals i d’invents de fitxatges. Un d’ells l’ha protagonitzat el, que en els darrers dies s’havia mogut per intentar fitxar la mateixa Pujol per al seu projecte municipal . Tot i aquesta voluntat, l’alcaldessa ha revelat que la formació socialista no li ha comunicat cap intenció en aquest sentit.Pujol va començar el seu periple com a primera edil d’Aitona el març del 2010 després de prosperar una moció de censura contra l’alcalde de la localitat, el. Aquest càrrec el va compaginar amb responsabilitats polítiques a la Diputació de Lleida, presidida a partir del 2011 perLa seva tasca com a diputada provincial la va convertir en una de les cares visibles de CiU a les comarques de Ponent i, després de desfer-se la coalició sobiranista, del, formació a la qual es va mantenir fidel. Pujol no va passar a Junts i en els darrers anys ha fet tàndem amb, alcalde de, en diverses àrees de govern de l’organisme provincial. Actualment és vicepresidenta dela la Diputació de Lleida.