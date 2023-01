«Adreça desconeguda», un duel dramàtic commocionant que torna a Balaguer

Jesús Agelet i Francesc Vilalta Foto: La Pertinent

"Poc temps abans de la guerra, uns amics meus alemanys, cultes, intel·lectuals, amb bon cor, van tornar adesprés de viure als Estats Units. En un període molt curt, van convertir-se en nazis fanàtics. Es negaven a escoltar la més mínima crítica contra. En una visita que van fer avan trobar-se un antic amic seu pel carrer, un antic amic íntim que era jueu. No hi van voler parlar. Li van girar l’esquena quan ell va voler abraçar-los. Com pot ser que passi una cosa com aquesta?, em vaig preguntar. Què ha fet que canviïn tant, els seus cors? Què els ha fet arribar a demostrar tanta crueltat?”.explicava aquest episodi com l'espurna de la motivació per escriure l'obra "", la història de dos amics a qui els hi creix el turment a mesura que el nazisme es vigoritza a Europa i que aquest dimecres 18 de gener es representa a partir de les vuit de la tarda a la(també director de l’obra) isón els actors balaguerins que des de fa dos anys porten a escena la peça teatral de Taylor de la mà de la companyia “”.L'obra, publicada el 1955, es situa en el context de l'ascens de Hitler a través d'una relació epistolar entre dos amics i socis d'una galeria d'art de San Francisco; l'alemanyi el jueu, dos personatges a qui se'ls hi desgasta l'amistat per culpa dels avatars polítics i socials de l'Europa d'abans de laEntre el novembre de 1932 i el març de 1934, Max li envia al seu amic Martin 12 cartes des de San Francisco. Martin, des de Munic, li envia a Max sis cartes. Un dels dos envia una missiva final que mai arribarà al seu destinatari.Agelet i Vilalta saben mantenir l'atmosfera en un cara aque compta amb un intel·ligent joc de llums i l'atrezzo just per reblar l'esperit dramàtic de l'obra. Dues butaques, un menorà i un penjador amb dos abrics, un d'ells amb una banda nazi que esglaia, és tot el que necessiten per fer reviure el sofriment del primer terç del segle XX amb poc més d'una hora, el temps just per evitar que el ritme decaigui.Estrenada l'agost del 2020 al monestir de, l'obra es manté en cartellera actualment pel gaudi de l'espectador i com a testimoni d'una època fosca que cal recordar i difondre, en especial als joves.