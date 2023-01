El Lleida Esportiu ensopega a casa amb un home més

Elha empatataquest diumenge al Camp d’Esports contra l’el tercer classificat de la lliga,en un matx que hauria pogut guanyar. Els de Seligrat han perdut dos punts després de jugar una part i mitja amb un home més per l’expulsió abans del descans de, del filial perico.Els blaus s’han avançat ben d’hora al marcador gràcies a un gran gol cap de, i han controlat el jove equip rival, que se n’ha anat al vestidor amb derrota després dels primers 45 minuts. A la represa, els lleidatans han continuat manant en el joc, i fins i tot hanal minut 60 que hagués suposat la sentència al partit i la segona victòria consecutiva de. No ha estat així, i l’Espanyol B ha aconseguit l’empat al minut 65. El partit s’ha equilibrat després del gol dels barcelonins, però el marcador ja no s’ha mogut.El Lleida Esportiu suma ara 20 punts i continua fora dels llocs de descens, però encara en zona perillosa. El proper partit també serà al Camp d’Esports; el cap de setmana vinent contra el, líder de la lliga.