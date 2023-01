El PSC intenta el «fitxatge» de Rosa Pujol, una de les líders lleidatanes del PDECat

A cinc mesos pels comicis municipals, el món post-convergent lleidatà viu enmig d’una marea agitada entre previsions d’acords electorals i trobades entre bambolines. Algunes d’elles les protagonitza elque ha sondejat en els darrers dies l’actuali alcaldessa d’, per incoporar-la al partit de cara a les eleccions municipals del 28 de maig. Segons ha pogut saber, membres destacats de la formació socialista han intentat “fitxar” amb reunions i converses la política delque en els darrers anys s’ha erigit com una de les figures de referència del món convergent lleidatà. D’igual manera, els socialistes també han explorat sumar al seu projecte l’actual alcalde, també del PDECat.De moment, però, aquests esforços no han estat reeixits. L’interès del PSC ha topat amb la negativa de Pujol, que en declaracions a aquest diari ha anunciat que no té intenció de presentar-se a les eleccions municipals sota les sigles socialistes ni tampoc les de cap altra formació ni coalició: “”, ha dit de manera taxativa. Si aquest propòsit expressat s’acaba fent realitat, Pujol posaria punt final a la seva trajectòria política.Pujol va començar el seu periple com a primera edil d’Aitona el març del 2010 després de prosperar una moció de censura contra l’alcalde de la localitat, el. Aquest càrrec el va compaginar amb responsabilitats polítiques a la Diputació de Lleida, presidida a partir del 2011 per. La seva tasca com a diputada provincial la va convertir en una de les cares visibles de CiU a les comarques de Ponent i, després de desfer-se la coalició sobiranista, del, formació a la qual es va mantenir fidel. Pujol no va passar a Junts i en els darrers anys ha fet tàndem amb, alcalde de, en diverses àrees de govern de l’organisme provincial.