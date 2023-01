El sector del porc, optimista amb el 2023 després de perdre set euros per animal l’any passat

estima que elshan, de mitjana, per cada porc portat a l'. Tot i que el preu de la carn de porc va assolir xifres rècord a Mercolleida, no van permetre compensar l'important encariment dels costos de producció, sobretot dels pinsos, però també de l'energia i combustible.La previsió, però, que fa l'organització agrària per al 2023 és en positiu ja que estima unanimal i que es, tenint en compte la davallada de producció a Europa. D'altra banda, UP reclama, tant a les administracions com al propi sector, intensificar la vigilància i el control per evitar l'entrada de la Pesta Porcina Africana (PPA) a l'Estat.Unió de Pagesos fa un balanç negatiu del 2022 per als productors de porcí ja que el darrer any ha estat marcat pelde producció, que es va agrejar considerablement amb l'esclat de la. Malgrat que el preu del porc a Mercolleida s'ha mantingut alt, els ramaders no han pogut quadrar els números i han registrat pèrdues de prop de 7 euros per porc, de mitjana, segons l'organització agrària. Al juliol les pèrdues es van enfilar fins als 12 euros per animal però la situació va començar a millorar a partir del segon semestre, per les bones dades pel que fa a exportacions i els preus record del porc assolits a la llotja.El sector ha patit una disminució de l'oferta, entre altres qüestions, per la reducció de la producció porcina al nord d'Europa (Alemanya i Països Bàltics) i als Balcans degut als focus declarats de Pesta Porcina Africana (PPA) i a la, fets que han contribuït a incrementar els preus de venda i a esmortir, en part, les importants pèrdues econòmiques de principi d'any, segons ha explicat el responsable del sector Porcí d'Unió de Pagesos,