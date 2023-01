Presenten la sol·licitud per enderrocar l'antiga fàbrica de galetes incendiada a Lleida

L'empresa que vol construir unaconcertada per a gent gran al lloc on hi ha actualment l'de galetesque es va incendiar aquesta setmana ja ha demanat la llicència d'enderroc. Així ho han indicat fonts municipals a l'ACN que també han precisat que elsja han demanat la llicència urbanística per construir la residència.En l'incendi que va tenir lloc la matinada de dilluns a dimarts, van resultar ferides dues persones, un home i una dona, que malvivien a l'antiga fàbrica. L'home va quedar detingut perquè elssospiten que es podria tractar d'un cas de violència de gènere ja que mantenien una relació i segons testimonis la dona havia patit agressions.El, de 35 anys, va resultar ferit en l'incendi i va ser donat d'alta el mateix dimarts. La dona, amb cremades més greus, va ser traslladada a l'de Barcelona. Està previst que l'acusat passi a disposició judicial entre dijous i divendres. La Paeria ja havia obert diligències per la presència de persones que dormien a l'antiga fàbrica.