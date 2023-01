Es reprèn l'enderroc de les sitges de Pardinyes tot i l'oposició d'alguns veïns

L'de lesdel Senpa de Lleida s'ha reprès aquest dijous, després que veïns deaconseguissin paralitzar-les durant el dimecres. Diversos d'aquests veïns, s'han reunit davant l'edifici per tercer dia consecutiu per rebutjar els treballs i han tornat aamb l'objectiu d'impedir la visibilitat als operaris. Tot i la seva oposició, els treballs s'han pogut reprendre i l'enderroc ja és visible a la part esquerra de l'edifici. D'altra banda, els grups veïnals is'han mostrat "" per la decisió de la jutgessa d'allargar dos dies més el termini per decidir quin òrgan té la competència per resoldre el procediment interdictal que van presentar i per no aturar les obres de manera cautelar.Una trentena de veïns s'han tornat aa primera hora del matí amb l'objectiu de mantenir paralitzats les obres d'enderroc de l'edifici de les antigues sitges on l'Ajuntament de Lleida construirà l'equipament comunitari per a temporers i emergències i on es calcula que hi ha. Per fer-ho, han repetit l'estratègia de tirar ous a les màquines, a més de, per impedir la visibilitat dels operaris, tot i que en aquesta ocasió els treballs s'han pogut reprendre amb l'de la part esquerra de l'edifici.Durant el matí els concentrats han mostrat el seu rebuig a l'enderroc amb pancartes amb frases com “ERC, Junts i Comú ataquen les cigonyes” o “Postius per què et molesten els nius”, i crits de "fora" quan les màquines han començat a treballar. De fet, alguns dels presents no han pogut contenir lesen el moment que una de les màquines ha començat a arrencar part de la paret de l'edifici.