La nena violada pel cosí a la Noguera diu que entrava a l'habitació: «No volia però m'obligava»

La nena de deu anys violada pel cosí, de 26, a la Noguera, ha explicat que el noicada nit durant més d'un any, entre 2020 i 2021. "Jo no volia, però quan em negava,", ha dit durant la declaració davant dels psicòlegs de l'Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV) i que s'ha pogut escoltar aquest dijous en el judici que s'ha fet a l'Audiència de Lleida. L'acusatperò ha negat haver-la agredit. En el torn d'última paraula, l'acusat ha dit que el que va fer "està molt malament" i que n'estava "". Els fets es van destapar quan la nena va anar al metge i la metgessa va descobrir que estava embarassada. La fiscalia demana 12 anys de presó i la defensa 7.La fiscalia considera provat que l'acusatla cosina, que les agressions sexuals van començar el 2020, quan l'acusat tenia 26 anys i la nena 10 i que es van allargar fins a l'estiu de 2021, quan la menor va quedar embarassada i va interrompre voluntàriament l'embaràs.Segons el ministeri públic, tots dos, a la comarca de la Noguera, i quan la menor es negava a mantenir relacions sexuals amb ell, l'acusat la bufetejava i l'amenaçava dient-li que li faria mal si li ho explicava als pares.Així ho ha explicat també la nena que, tot i que no ha declarat al judici per la seva curta edat, se l'ha pogut sentir durant la declaració que va fer amb els psicòlegs de l'EATAV i la gravació de la qual s'ha emès a la Sala. La menor ha explicat que el noi entrava cada nit a la seva habitació i que l'obligava a mantenir relacions sexuals tot i que ella s'hi negava. Ha assegurat també que molts cops la pegava, amb la mà o amb algun cable.Els psicòlegs de l'EATAV han declarat que la nena presenta una "", a més de patir una situació d'inadaptabilitat a nivell social i que tot això la fa "molt vulnerable". "Tot això, però, no l'invalida com a testimoni", asseguren, i la consideren apta per elaborar un relat de fets viscuts que consideren "creïbles".