Larrosa diu que la derrota electoral del 2019 li va canviar la manera de ser: «Ara sóc més humil»

ha canviat la manera de ser. Després de perdre les eleccions al 2019, eladmet que ara és més "humil" i una persona “capaç d'escoltar en actiu arribar a acords i negociacions per tirar projectes endavant".Ha apuntat que ho demostra el fet que el PSC hagi facilitat l'per enguany i en aquest sentit ha assegurat que mantindran la mà estesa. Aquesta "maduresa" la vol traslladar a l'escenari que es pugui donar després del maig. Per això ha apostat per pactar amb la ciutadania el model per als propers quatre anys i si guanya acceptarà tirar endavant el seu projecte amb els partits que hi estiguin disposats, exceptuant aquelles formacions que no respectin les normes de la democràcia.Larrosa s'ha postulat com a alcalde de Lleida a partir del 15 de juny i ha assegurat que a les eleccions del maig, la ciutadania haurà d'escollir entre ell o. En aquest sentit, ha considerat que l'actual govern d'ERC i Junts està en "" i que s'ha perdut la confiança amb la ciutadania. Segons Larrosa, això queda demostrat amb els 280 contenciosos que el govern municipal tindria oberts actualmentTot i que ja compten amb algunes enquestes sobre les eleccions municipals, Larrosa no ha volgut desvetllar què diuen aquests pronòstics i ha apuntat que el frec a frec amb ERC potser no serà tant ajustat com es creuen alguns. Ha recordat que ell va treure més vots que el seu antecessor,, però que. Ara, li preocupa l'que hi pugui haver pel desencís de la ciutadania amb la política i ha assenyalat que el seu partit farà una campanya "molt tranquil·la i amb sentit comú".