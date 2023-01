Pueyo proposa un nou Pla de Seguretat que posi l’accent en la policia de proximitat

L'alcalde de Lleida,, proposarà l'elaboració d'un Pla Local de Seguretat a la propera Junta Local de Seguretat. Així ho ha manifestat el paer en cap durant la Comissió Informativa per a les Polítiques de Seguretat i Convivència celebrada aquest dimecres. El Pla aprofundirà en eli proactiva amb l'objectiu d'aprofundir en la, la policia administrativa i el civisme, les emergències i els serveis socials i l'assistència de persones. A la Comissió també s'ha informat que durant el 2022 no hi ha hagut cap mort en accidents de trànsit a la ciutat i que els accidents amb bicicletes implicades s'han reduït en més d'un 42%.Pueyo ha explicat que es treballa amb una proposta de calendari d'elaboració del Pla Local de Seguretat, a fi i efecte que pugui ser aprovat a la Junta Local que té lloc durant la tardor. En aquest sentit, ha dit que properament mantindrà contactes amb el conseller d'Interior i amb subdelegat del govern espanyol a Lleida per treballar aquest Pla. Així mateix, en les properes setmanes es treballarà en l'elaboració de la fase de, que inclourà un procés participatiu, i en el nomenament provisional del coordinador tècnic, que haurà de ser ratificat per la Junta LocalEn relació a les estadístiques de les actuacions de ladurant l'any passat, s'ha apuntat la reducció de més d'un 42% dels accidents amb bicicletes, passant de 54 al 2021 a 31 l'any passat. Els accidents amb Vehicles de Mobilitat Personal implicats han pujat de 73 al 2021 a 103 el 2022, tot i que tots amb ferits lleus.Els comandaments de la Guàrdia Urbana presents a la comissió han coincidit en assenyalar que la reducció de la velocitat a Lleida realitzada l'any 2021 ha tingut un efecte molt positiu pel que fa a l'accidentalitat.