Quatre detinguts per l'apunyalament a un jove a la zona de pubs de Balaguer

Elshan detingut quatre persones per l'apunyalament a un jove a la zona dedeEs tracta ded'edat i dos majors a qui la policia els acusa d'una. Els fes van tenir lloc laa dissabte quan un jove deva resultar ferit després de rebre diverses punyalades en diferents parts del cos.Va ingressar en estat greu a l'Hospital Universitaride Lleida tot i que no es temia per la seva vida. Els fets van tenir lloc durant una baralla en la qual un company del jove apunyalat també va resultar ferit.