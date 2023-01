Amplien l'acusació per violència masclista contra el detingut per l'incendi a la fàbrica de Pardinyes

Elshan ampliat l'acusació contra el detingut per l'ocorregut la, que va cremar fustes i matalassos a les oficines d'una antiga fàbrica de galetes ocupada, al barri dede Lleida.A més dels delictes d'incendi i lesions, els Mossos li atribueixen també undesprés de confirmar que acusat i víctima eren parella i que, segons diversos testimonis, l'havia agredit i maltractat altres vegades. El detingut, de, va resultar ferit en l'incendi i va ser donat d'alta el mateix dimarts. La dona, amb, va ser traslladada a l'de Barcelona. Està previst que l'acusat passi a disposició judicial entre dijous i divendres.Laper la presència de persones que dormien a l'antiga fàbrica Virginias incendiada de Lleida i els nous propietaris del solar on hi ha l'immoble tenien previst presentar la llicència d'enderroc entre aquest dimarts i dimecres.