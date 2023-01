L'oferta d'habitatge en venda va caure un 7% a la ciutat de Lleida durant el 2022

L'en venda a lava caure undurant el 2022, segons un estudi publicat per Idealista. En la mateixa línia, a Barcelona va baixar un 6% i a Tarragona un 9%. En canvi, a Girona el número d'habitatges en venda van augmentar un 10%. Segons el portal immobiliari, durant l'últim any la compravenda de pisos ha constatat un "" a causa de la, que ha encarit el finançament.A aquest element s'hi afegeix la "" de moltes famílies per accedir a un habitatge, segons Idealista. Per demarcacions, a Barcelona l'oferta va pujar un lleuger 2%, a Girona un 1%, a Tarragona un 3% i a Lleida un 6%. En canvi, a l'Estat van caure un 3%.A l'Estat, la capital amb un increment més elevat de l'oferta durant l'últim any va ser Ceuta, amb un augment del 25% dels anuncis. En canvi, la baixada més accentuada es va registrar aa València, on va caure un 27%.