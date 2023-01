Detingut el ferit en l'incendi d'una fàbrica ocupada de Lleida i investiguen si és violència masclista

Elshan detingut el ferit en l'd'aquesta matinada, que ha cremat part d'unaocupada, al barri dede Lleida. L'home, de 35 anys, està acusat d'un delicte d'incendi i d'un altre de lesions a la dona, amb qui convivia a la nau, i que ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, amb cremades de diversa consideració.Els Mossos investiguen si es tractaria d'un noui intenten aclarir la relació entre el detingut i la víctima. Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi a les 4.12 h d'aquest dimarts. El foc ha cremat amb baixa intensitat fustes i matalassos de la zona on hi havia les antigues oficines.Segons fonts pròximes al cas, les dues persones que vivien a la nau, un home i una dona,, tot i que quan els serveis d'emergència han arribat al lloc no hi han trobat ningú. La parella hauria anat pel seu propi peu al CAP de Prat de la Riba. Posteriorment, han traslladat l'home a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que ha acabat detingut quan ha estat donat d'alta, i la dona a l'de Barcelona.