Detingut un conductor per atropellar un ciclista i fugir del lloc de l'accident a Lleida

Elshan detingut aquest dimarts un home deacusat d'del lloc de l'accident a Lleida. Se l'acusa de lesions per imprudència greu i d'abandonament del lloc. Els fets han passat a la carretera. Segons els Mossos, la furgoneta responsable del xoc ha fugit i cap testimoni ha pogut agafar ni matrícula, ni marca o model.Quan han arribat els Mossos han atès el ciclista, ferit menys greu, i han localitzat diverses peces del vehicle escàpol, una de les quals tenia un número de sèrie. Amb aquestes dades agents del Grup de Recerca i Documentació dels Mossos han pogut determinar laUn cop traslladat el ciclista al centre hospitalari i retirats els objectes de la via, els Mossos han iniciat la recerca de la furgoneta. Pels volts de les dotze del migdia n'han trobat una que coincidia amb la que buscaven en una empresa situada a la, amagada darrera d'una altra furgoneta i parcialment oculta entre la vegetació de la zona, indiquen els Mossos.Després d'inspeccionar el vehicle, els agents han constatat que al costat davanter dret i a la part frontal hi havia unamb pèrdua d'algunes peces. Les que havien recollit al lloc de l'accident coincidien exactament amb els danys, afegeix el cos policial. Els agents han contactat amb treballadors de l'empresa per identificar el conductor i s'han desplaçat al lloc on treballava per detenir-lo.L'home passarà en les properes hores ad'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.