Lleida instal·la els nous parquímetres que permetran deixar de posar tíquets als vehicles

L'Empesa Municipal d'Agenda Urbana () de l'Ajuntament de Lleida ha començat ade la, que substituiran els que hi havia fins ara, molts dels quals estaven envellits i no funcionaven correctament. Una de les principals novetats de les noves màquines és que ja no caldrà tornar al vehicle per deixar cap tiquet, sinó que només caldràal parquímetre. Els parquímetres estani permeten saber al revisor on estan aparcats els vehicles i saber si han pagat l'estacionament regulat, sense necessitat de cap tipus de tiquet. En una primera fase, es renovaran 186 dels 239 parquímetres que hi ha a la capital del Segrià.L'alcalde de Lleida,, ha reconegut que molts dels parquímetres estaven envellits i ocasionaven problemes als ciutadans. "Amb la nova maquinària avancem perquè l'experiència de l'usuari sigui molt més satisfactòria", ha assenyalat. Els nous parquímetres s'han començat a instal·lar aquest dimarts a l'avinguda del Segre.Pueyo ha explicat que a principis dels anys 80 es va iniciar a Lleida el servei de zona blava i, durant tots aquests anys, la Paeria l'ha confiat sempre a. "Quan aquest govern es va fer càrrec de la gestió de la ciutat, es va analitzar i es va veure que el servei podiasi es gestionava des d'una empresa pública com és l'EMAU perquè els beneficis passen a l'Ajuntament de Lleida i es reverteix en accions de millora de la mobilitat", ha dit l'alcalde. "Passem d'un model de zona blava del segle XX a un model de zona blava del segle XXI en tots els sentits", ha remarcat.El tinent d'alcaldeha destacat que "la renovació de tot el sistema de parquímetres suposa una gran millora de la mobilitat a Lleida atès que gran part de les màquines antigues s'havien quedat obsoletes i ja no funcionaven". A més, ha indicat que laque s'instal·la permetrà, en un futur, introduir la fiscalitat vinculada amb la zona blava en funció de la contaminació del propi vehicle. Aquest fet permetria saber si en una zona hi ha molta intensitat de vehicles aparcats i és un terminal que, a l'estar connectat en temps real, poder fins i tot arribar a carregar la targeta de bus o altres serveis que es puguin instal·lar. "Ens permetrà ser molt més polivalents des del punt de vista de la funcionalitat", ha afirmat el regidor d'Urbanisme.El responsable de mobilitat,, ha afegit que la totalitat dels nous aparells estaran col·locats a finals del mes de març. Les millores són possibles gràcies a la inversió per part de la Paeria de 921.000 euros, amb fons europeus, i d'un milió d'euros més per part de l'EMAU. L'aplicació de mòbil per fer els pagaments es manté com fins ara.Actualment, Lleida téi, en una primera fase, es renovaran unes 186 màquines, segons ha explicat el gerent de l'EMAU,. Posteriorment, l'EMAU haurà de dur a terme una nova licitació per renovar la resta de parquímetres.L'Ajuntament de Lleida, a través de l'EMAU, ha assumit la gestió municipal del servei d'aparcament regulat amb zona blava, la grua i el dipòsit de vehicles. D'aquesta manera, la Paeria ha passat a una gestió plenament pública aquest servei, que des de la seva posada en marxa s'havia gestionat mitjançant una concessió amb una empresa privada. Així mateix, s'han mantingut els 45 llocs de treball lligats al servei, personal que ara depèn de l'EMAU.