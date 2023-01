Alerta per robatoris en pisos de Balaguer amb el sistema de marcadors a les portes

Diversos pisos de la ciutat de Balaguer han estat assaltats en les darreres setmanes. Segons ha pogut saber aquest diari, els lladres utilitzen ela les portes per saber si en l’habitatge que pretenen entrar hi ha inquilins o no.El mètode consisteix en la col·locació de petitsa la part baixa de la porta d’entrada que serveixen d’indicador per saber si hi ha hagut moviment en aquella espai i, en conseqüència, detectar si hi ha persones a l’interior del pis. En els darrers dies s’han produït robatoris alali s’han registrat alertes de veïns alsalLa policia catalana recomana evitar deixar obertes les portes principals dels blocs de pisos, revisar les portes de cada habitatge isi hi ha sospites d’ intents d’assalts.