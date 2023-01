Els concursos de creditors s’han disparat un 130% a Lleida el 2022

Els concursos de creditors han crescut un 11,7% a Catalunya el 2022, amb 1.534 procediments iniciats durant l'any.a la, on es disparen unels concursos, segons el balanç publicat per l'. L'anàlisi publicada també mostra que a les comarques de Ponent la constitució dedurant l'any passat. Per sectors, el comerç va ser el que va concentrar més concursos a l'Estat, seguit de la construcció i la indústria manufacturera. El sector de l'hostaleria, en canvi, ha continuat millorant les xifres del 2021, encara marcat per les restriccions per combatre la covid.Catalunya és el segon territori amb més, lleugerament per darrere de Madrid (1.589) i superant el País Valencià (1.003). Entre els tres territoris sumenoberts el 2022 a l'Estat. En total, durant el 2022 s'han presentat 6.676 concursos, un 21,5% més.Pel que fa a les dissolucions, Catalunya va registrar 9.556 extincions d'empreses, un 5,85% més que el 2021. La xifra està per sota de la mitjana estatal (8%) i lluny de la dada que ha registrat la Comunitat de Madrid (16,39%) i Andalusia (11,86%), que encapçalen el rànquing de mort empresarial.