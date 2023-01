Lleida, la demarcació catalana que més autònoms va perdre el 2022

Catalunya va perdre 1.117 autònoms durant el 2022, una caiguda del 0,2%, segons un estudi de l'(ATA). En concret, els treballadors autònoms van passar dels 558.654 el desembre del 2021, als 557.537 l'últim mes del 2022.La baixada de treballadors per compte propi a Catalunya va estar impulsada pel, on es vanal règim especial de treballadors autònoms (RETA),. Atambé van baixar, però en menor proporció –un 0,2%, fins a 716 persones-. En canvi, avan augmentar un 0,3 (197 persones) i aun 0,1% (33 persones). La tendència registrada a Catalunya va seguir la línia de la mitjana de l'Estat.Segons l'ATA, el 2022 va ser un "" per l'afiliació d'autònoms, ja que es van perdre 1.204 autònoms, segons les últimes xifres publicades per la Seguretat Social. El president de l'ATA,, ha assegurat que es tracta de la "" en termes absoluts des del 2012, és a dir, de l'última dècada.