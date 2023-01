La construcció de la nova estació d'autobusos de Lleida s’iniciarà abans de juny

Les obres de lacomençaran durant eldel 2023, un cop aprovats els requisits urbanístics pendents per poder licitar el projecte. El primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme,, ha explicat a l'ACN que aquest mes de gener l'espai on s'ubicarà l'estació a l'antigai elspassarà a ser de titularitat pública, i ha afegit que la Generalitat ja disposa dels recursos econòmics i que "en breu" aprovarà de manera definitiva el projecte constructiu, que comptarà amb una inversió de prop de 50 milions d'euros. L'estació entrarà eni la Paeria preveu que inclogui una part museïtzada amb maquinària original de l'antiga farinera.Postius ha explicat que aquest mes de gener l'espai que acollirà la futura estació ja passarà a ser de, un dels requisits necessaris per poder tirar endavant el projecte. En concret, l'antiga farinera de la Meta passarà a mans municipals, i la zona dels Docs fins al carrer Comtes d'Urgell, a mans de la Generalitat. Sobre la resta de condicions, ha afegit que la Generalitat ja disposa delsi que "en breu acabarà de fer l'aprovació definitiva" del projecte constructiu.A partir d'aquí, el calendari que preveu la Paeria és que durant el primer semestre d'aquest l'any es pugui fer la licitació i adjudicació dels treballs, i que l'empresa que s'adjudiqui el projecte pugui començar les obres, que es finançaran amb. Tot plegat, amb l'objectiu que la nova estació "sigui una realitat a finals del 2024, que és la data límit que marca els fons europeus", ha indicat Postius.El regidor d'Urbanisme ha afegit que el projecte tindrà un cost de prop de 50 milions d'euros, una xifra superior alsanunciants en un inici. "No és un projecte senzill", ja que comporta, ha dit, una gran inversió pel que fa a la conservació i preservació dels Docs perquè "no s'hi havia fet res durant molts anys" i perquè el projecte contempla l'ampliació de l'espai dels docs fins al carrer Comtes d'Urgell, a més dels serveis complementaris propis amb què s'haurà de dotar l'estació.Postius ha afirmat que a banda de dotar la ciutat amb una estació d'autobusos "a l'alçada del segle XXI", el projecte també permetrà recuperar i posar en valor unque s'havia anat degradant, com és el cas dels Docs, "que estan en situació de ruïna tècnica", i de l'antiga farinera de La Meta. Sobre aquest darrer, Postius ha dit que és un espai que cal "recuperar i restaurar" i per això la Paeria preveu que l'edifici inclogui unaamb laque encara hi ha dins de la fàbrica amb l'objectiu d'explicar el passat industrial de la Lleida de principis del segle XX.D'altra banda, el projecte també contempla elal seu pas per aquesta zona, un dels pocs espais de la ciutat on aquest afluent del Segre encara queda al descobert. S'hi farà una actuació de sanejament i també es soterrarà i entubarà el riu.En total, la nova estació tindràquadrats, entre andanes i estacionament (9.600 m2), vestíbul (1.300 m2), sales tècniques i lavabos. L'equipament tindrà tres entrades i des de la Paeria estan treballant perquè els persones que arribin en tren a l'estació Lleida-Pirineus puguin accedir directament a l'estació d'autobusos.