Els Reixos omplen de màgia la nit balaguerina

Un any més els Reixos han arribat a la ciutat de, acompanyats de les Patgesses, i tot el seguici de personatges com les, elo elsLa Cavalcada ha començat a dos quarts de set de la tarda a l’església del, on han aparegut Melcior, Gaspar i Baltasar amb els estendards dels seus universos, i han rebut a les patgesses, les quals han retornat els objectes màgics rebuts fa uns dies a Ses Majestats.Als Reixos i lesels han acompanyat la resta dels personatges de l'imaginari, com L’Estel, que ha voltat pels balcons i que guiat els Reixos fins la ciutat; la Polsim, que representa la llum del Nadal; el Sereno, que és qui guarda les claus de les cases; la Missatgeria, amb totes les cartes dels nens i nenes; La Pipa, que recull els xumets dels més petits; les Llamineres, que porten els caramels; els Carboners, amb el carbó de la Foguera dels Innocents; els Diables, que encenen el foc; i finalment els bombers, que l’apaguen i que han tancat el seguici.A la cavalcada han participat un total de 140 voluntaris i voluntàries, els quals han representat els diferents personatges de l’imaginari dels Reixos de Balaguer, han col·laborat en la coordinació durant el recorregut, la confecció dels vestuaris, han fet d’intèrprets, i demés tasques que han fet possible un any més la cavalcada. A banda també han participat associacions de la ciutat com els, la, els, i l’agrupació Bandelpal. Els comerciants també han participat els dies previs en la recollida de les cartes, així com altres institucions de la ciutat, amb les diverses activitats programades.Una de les qüestions a destacar durant la Cavalcada de Reixos d’enguany és la fila 0, un espai destinat a totes aquelles persones menors d’edat o els seus acompanyants principals que tinguin necessitats especials d’accessibilitat.La comitiva ha passat pels carrers Barcelona, Sanahuja, l’avinguda Pere III, el pont Nou, i ha finalitzat el seu recorregut a la plaça del Mercadal, on s’ha fet la recepció de Ses Majestats i les Patgesses per part del paer en cap. Després dels parlaments, tots els nens i nenes han pogut saludar personalment als Reixos al vestíbul de la Casa de la Paeria.Enguany els Reixos de Balaguer han estat representats per Lluís Cortés, entrenador de la selecció de futbol d’Ucraïna;, genet internacional i olímpic a Rio de Janeiro; i, integrant de Ella grupo i vinculat a l’Escola Municipal de Música de Balaguer.