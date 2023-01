Els Reis d'Orient, ni eren tres ni tampoc eren reis

La història dels Reis d'Orient es troba a l'Evangeli segons Sant Mateu, l'únic que fa referència a la visita d'aquests savis. Al passatge no es concreta, però, que aquests homes fossin reis, i només es deixa escrit que eren mags. En algunes versions es parla d'aquest concepte, mentre que en d'altres els homes d'Orient són referenciats com a "savis". Aquestes paraules servirien per definir uns homes perses de grans coneixements, possiblement sacerdots, amb profunds estudis sobre l'astrologia.

cavalcada

cavalcada

Ni rastre dels camells

D'altra banda, l'Evangeli tampoc no fa referència explícita al número de mags o savis que van arribar a Betlem per adorar el nen Jesús. Es dedueix que eren tres pels regals que van oferir i que sí se'n parla clarament: or, encens i mirra.Un altre apunt curiós és que fins a finals del segle XIV no es va començar a representar un dels mags, Baltasar, de color negre, i només a partir del segle XVI va ser quan es va generalitzar aquesta forma de representar-los.Tot i aquesta poca concreció, el fet és que amb els segles s'ha anat consolidant una imatge de tres reis que s'ha reproduït en milers de pintures, cançons, llibres i pel·lícules. En la iconografia religiosa i popular van prendre les formes actuals i la tradició va acabar fixant-los fins i tot un nom a cadascun; Melcior, Gaspar i Baltasar.El dia 5 de gener és la cavalcada de Reis. Coneguda per tothom, l'activitat és una desfilada que pretén simbolitzar l’adoració que Melcior, Gaspar i Baltasar van fer al nen Jesús a Betlem, i transmetre als infants la il·lusió per les joguines que han demanat.Aquesta tradició, convertida en alguns indrets en autèntics espectacles de llum i color, és coneguda popularment com a "cavalcada". L'origen d'aquest nom per definir la passejada dels Reis d'Orient cal buscar-lo a principis de segle XX, quan era costum que la desfilada dels savis d'Orient es fes a cavall. La tracció animal s'ha anat substituint amb els anys per la mecànica fins al punt que ja no és habitual que el dia abans de l'Epifania, Melcior, Gaspar i Baltasar vagin acompanyats d'animals.Segons la Gran Enciclopèdia Catalana, en algunes poblacions costaneres, reis i patges arriben per mar; en d’altres indrets de l’interior arriben fins al municipi en tren, o fins i tot en globus, i a partir d’allí comencen la. Es té constància que, a Barcelona, des del 1856, se celebrava una mena deamb la presència física d’aquests tres personatges, que fins aleshores només formaven part de l’imaginari infantil.Tot i que s'ha parlat sempre dels camells, tampoc hi ha constància que els Reis d'Orient arribessin amb aquests animals. De fet, durant l'edat mitjana era força habitual veure els savis perses al damunt de cavalls i no de camells.

Adoració dels mags d'Orient feta per Giorgione el 1504