La presentació de Toni Seligrat en cinc frases: «No li he pogut dir que no al Lleida Esportiu»

ha iniciat oficialment aquest dimecres la seva segona aventura amb el. El tècnic valencià ha instat a ser realistes i ha fixat un únic objectiu; sortir del descens per mantenir la Segona RFEF a final de temporada. Aquestes han estat les seves frases més destacades:“No era la meva intenció entrenar un equip deaquesta temporada, però no li he pogut dir que no al Lleida Esportiu”“Ens agradi o no, ara mateix som un equip de”Sóc unai evitar el descens és el principal objectiu””Lai he vist els jugadors tocats””He tingut unaamb els futbolistes perquè els he vist molt receptius i treballant molt bé”.