L’estafador de l’amor acusat d’espoliar una lleidatana accepta tres anys i mig de presó

L'acusat d'a una lleidatana que va conèixer per Internet ha acceptat tres anys i mig de presó. L'home havia ingressat ala finals de desembre després que l'Audiència de Lleida n'ordenés la detenció iperquè havia incomparegut al judici fins a quatre vegades.Tot i que la vista programada per a aquest dimecres a l'Audiència havia de ser per decidir si l'home havia de seguir o no en presó preventiva fins a la celebració del judici, finalment l'acusat ha reconegut els fets i les parts han arribat a un acord, que contempla també unapel delicte d'estafa i que torni a la dona els dines estafats. La Sala també ha ordenat el seu reingrés a la presó.L'home, C. S. Z.,, no s'havia presentat al judici fins a en 4 ocasions, tot i haver estat citat. La primera va ser el 6 d'octubre del 2021 i les altres tres al 2022; concretament el 16 de març, el 6 de juliol i l'1 de desembre. La fiscalia demanava que se li imposessinper un delicte continuat d'estafa, una multa de 4.500 euros i que indemnitzés la noia amb els diners estafats.Amb l'acord, es considera provat que l'acusat va conèixer la noia a finals de 2016 a través dei va viatjar un cop aper conèixer-la en persona. Després van coincidir en una trobada de Youtube l'agost de 2018 a Cerdanyola del Vallès. Després d'aquesta trobada, a mitjans d'agost de 2018, l'acusat, sabent que la noia tenia diners, la va convèncer perquè invertís en diversos fons per guanyar diners.La noia, confiant en ell, li va donar les claus del banc i del telèfon. Llavors, l'acusat es va quedar fins ad'ella entre el 17 d'agost i l'11 d'octubre de 2018 a través de transferències directes i de préstecs demanats a nom d'ella que anava usant per fer apostes per Internet.