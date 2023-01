Aquests seran els talls de trànsit a Lleida per la Cavalcada de Reis

El recorregut

L'ha organitzat un dispositiu especial per vetllar per la seguretat en la Cavalcada de Reis, que tindrà lloc el proper dia 5 de gener a la tarda. Tècnics de Paeria, agents de la, membres de, entre altres, formaran part d'aquest dispositiu, per garantir el bon funcionament i minimitzar l'afectació.Ses Majestats arribaran a la ciutat la vetlla del dia de Reis amb el tren de les 17.05 i faran el recorregut habitual de laa partir de les 18:00 hores des de la Plaça Ramon Berenguer IV. La comitiva reial recorrerà la rambla de Ferran i l'avinguda Francesc Macià, l'Avinguda de Madrid, Plaça Espanya i Avinguda de Blondel. El recorregut finalitzarà davant de la Paeria, amb el lliurament de les claus de la ciutat als reis al balcó de la Paeria per part del paer en cap,, perquè puguin accedir a totes les cases. Es calcula que el dispositiu haurà finalitzat cap a les 21 hores.Per a poder garantir la formació prèvia, desfilada i sortida posterior a la seva finalització, de la comitiva deque conformaran la Cavalcada en l'itinerari descrit amb anterioritat, hi han previstos els següents desviaments:1.- Sobre les 16:00 hores es desviarà el trànsit de la Pl. Berenguer IV. Els punts de tall seran les cruïlles d'Anselm Clavé amb Comtes d'Urgell, Príncep Viana amb Comtes d'Urgell i Victorià Muñoz amb Camí de Granyena.2.- Posteriorment es desviarà el trànsit del Pont Vell i Pl. Agelet i Garriga. Els punts de tall seran Av Garrigues amb C. Agustins, Av Madrid des de la Plaça Espanya en sentit Agelet i Garriga, i Av Segre des de Roger de Llúria.3.- Per últim, es desviarà el trànsit del Pont de la Universitat i Pl. d'Espanya. Els punts de tall previstos seran Av València amb Av Estudi General, Av Joana Raspall amb Rep Paraguai, Av Madrid amb Rep Paraguai i Acadèmia amb Av Catalunya.4.- L'Estació d'Autobusos de Lleida quedarà afectada pel pas de la Cavalcada i en el tram horari entre les 18 i les 21 hores no podrà entrar ni sortir cap autocar del seu interior. Per aquesta raó s'habilitarà un estacionament provisional dels autocars de les línies afectades on els usuaris de les diverses línies podran accedir als seus autocars respectius, als següents punts:Av. De Madrid, des dels estacionaments de la plaça d'Espanya, fins el carrer República del ParaguaiAv. De Madrid, des del carrer República del Paraguai fins a la plaça d'EspanyaAv. Joana Raspall, del carrer República del Paraguai fins a la plaça d'Espanya5.- La celebració de la Cavalcada afectarà en mes o menys mesura als tres ponts centrals de la ciutat. La circulació a l'eix que conformen els carrers Anselm Clavé i Príncep Viana amb el Pont de Príncep Viana i Victorià Muñoz està previst restablir-la al voltant de les 19 hores. No així el Pont Vell i el Pont de la Universitat, que no s'obriran al trànsit rodat fins que un cop acabada la Cavalcada, les vies de l'itinerari quedin lliures de carrosses i públic.Per creuar el riu amb el vehicle particular a partir de les 16:00 hores, es recomana utilitzar eli el de, que son els dos que no es veuen afectats per l'itinerari de Cavalcada en cap moment. Els veïns del, podran entrar i sortir de la zona per l'(sector Pardinyes). Per la seva banda, mentre duri la Cavalcada, la connexió entre el Barri de Pardinyes i el centre de la ciutat amb vehicle, no es podrà fer per l'Av Segre. S'haurà de realitzar peli l'Els autobusos de les línies que circulen per l'itinerari de Cavalcada també seran desviats. Quedaran anul·lades de la seva ubicació natural les parades de Taxis de la Pl. Berenguer i de l'Av Blondel. Mentre duraran les afectacions de trànsit en els carrers on estan ubicades es traslladaran temporalment a les proximitats (l'Av Príncep de Viana i Av Catalunya respectivament). El pas de la Cavalcada de Reis alterarà, com cada any, el normal funcionament dels pàrquings soterrats de la Plaça de Sant Joan i el de l'Av de Madrid.Ateneu en tot moment les indicacions que rebeu de la Guàrdia Urbana, voluntaris de Protecció Civil i agents del Cos de Mossos d'Esquadra desplegats per l'itinerari.La Cavalcada de Reis de Lleida disposarà de dos espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, que estaran ubicats a la Rambla Ferran 33-37 (part interior de la Rambla Ferran i adjunt al vial del pas de la cavalcada) i a Blondel 22, davant l'Hotel Real. Aquests espais estaran delimitats amb tanques i vigilats per agents cívics.