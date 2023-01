Així serà el recorregut de la Cavalcada de Reis de Lleida

Els, coneguts també com a Reixos a la ciutat de, faran parada aquest dijous a la capital del Segrià per omplir de màgia la nit. Ses Majestats d’Orient arribaran a les cinc de la tarda a l’, on seran rebuts per les màximes autoritats locals.Una hora més tard començarà lades de la Plaça Ramon Berenguer IV. El recorregut continuarà per la Rambla Ferran, l’avinguda Francesc Macià, l’avinguda Blondel, l’avinguda Madrid, la Plaça Espanya i la Paeria, on s’acabarà la ruta. Melcior, Gaspar i Baltasar faran a les vuit del vespre una salutació als lleidatans des del balcó del consistori i rebran les. Al llarg del recorregut hi haurà espais inclusius degudament senyalitzats.