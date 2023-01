Detingut un conductor ebri i sense carnet per saltar‑se un control a Mollerussa

Elshan detingut aquesta matinada aun jove, de 25 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra seguretat viària per negar-se a sotmetre's a lade conduir ijudicial. La detenció ha tingut lloc després que el jove se saltés un control policial amb el vehicle que conduïa. Així mateix, els Mossos tambédel conductor, una dona de 37 anys, per agredir un agent amb un cop al cap amb un bat de beisbol. El detingut, que té antecedents, passarà pròximament davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.Els fets han passat a les 02:15 hores durant un control d'alcoholèmia que la policia havia muntat a la carretera E-23, a Mollerussa. Durant l'operatiu els agents han detectat un vehicle que, en veure el, ha fet un gir a gran velocitat per tal d'evitar-lo. Els Mossos l'han seguit i l'han interceptat a l'de la capital del Pla d'Urgell. El conductor, que no anava identificat, s'ha sotmès a la primera prova d'alcoholèmia i ha donat 0,48 mg/l i positiu per cocaïna i THC a la prova indiciària de drogues.En l'interval per realitzar la segona prova d'alcoholèmia, i atès que el detingut vivia a pocs metres d'on la policia l'havia interceptat, ha anat al seu domicili per tal de recollir la seva. En obrir la porta, la parella del conductor ha agredit un agent amb un cop al cap amb un bat de beisbol. Després, un cop identificat, la policia ha comprovat que el conductor no disposava de carnet de conduir i tenia una ordre vigent de no apropament a la dona que havia agredit l'agent.Finalment, els Mossos han detingut el conductor per negar-se a sotmetre's la a la prova d'alcoholèmia, no disposar de carnet de conduir i per trencament d'una ordre judicial. A la dona, de 37 anys, l'investiguen per un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. El detingut, que té antecedents, passarà pròximament davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.