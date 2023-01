La nit de Lleida s’omple de màgia amb l’arribada dels Reis d’Orient

Els Reis d’Orient, a Lleida Foto: Jaume Rutllant

Els carrers de Lleida s’han tornat a omplir aquest vespre de màgia, il·lusió i somriures amb l’arribada delsa la ciutat. Centenars de nens i nenes han anat a rebre’ls a l’i han seguit la comitiva reial per tot l’itinerari per on ha transitat fins a arribar al Palau de la Paeria, on l’alcalde de Lleida,, els hi ha lliurat les claus màgiques que obren totes les cases de la ciutat.Com és tradició,han arribat puntuals a l’estació lleidatana on els infants ja els esperaven amb una barreja d’impaciència i emoció. La cavalcada, un dels actes populars més multitudinaris de l’any, ha realitzat el recorregut que ha passat per diverses vies principals del centre de la ciutat i ha finalitzat davant la, on s’ha fet laa Ses Majestats d’Orient.Uns 30.000 lleidatans i lleidatanes han presenciat la cavalcada de Reis d’enguany en què han participat 600 voluntaris. La desfilada ha tingut un recorregut de 2,8 quilòmetres i ha estat formada per carrosses i el bus turístic, la comparsa de l’espectacle “” de la companyia, un camió-escaleta històric dels Bombers de Lleida, a més a més de deu grups d’animació, una altra desena de bandes de música tradicional, els Armats, els Capgrossos, els gegants o el Marraco. També hi han participat diversosi personal de seguretat i altres serveis.Durant el seguici s'han repartitde caramels entre el públic, dolços aptes per a celíacs i lliures d'al·lèrgens i ha inclòs grups de música i animació així com diferents col·lectius culturals de Lleida.