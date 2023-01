Denuncien dos atacs de gossos salvatges a una granja de Soses, amb nou vedells morts

Els propietaris d'unade(Segrià) han denunciat alsdos atacs deque haurien patit la setmana passada a la seva explotació, concretament durant les nits de dijous a divendres i de divendres a dissabte.Aquests haurien deixati d'entre sis i. Davant d'aquesta situació, segons han explicat, dissabte es van veure obligats a desallotjar la instal·lació i traslladar els 150 caps de bestiar a altres granges de Lleida. A més, han dit que han posat en coneixement dels fets a l'ajuntament i al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de qui encara, segons han afirmat, esperen una resposta sobre eld'actuació que han de seguir.Una de les propietàries de la granja afectada,, ha lamentat que encara no s'hagin posat en contacte amb ells per saber com han de procedir i ha assegurat que les pèrdues econòmiques que se'n deriven de l'atac no queden cobertes per l'assegurança. També ha detallat que ells mateixos han pogut veure els gossos als voltants de l'explotació, tot i que encara no han estat identificats.