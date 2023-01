«La Factoria dels Reixos» es consolida com el gran espectacle nadalenc de Ponent

Prop dehauran assistit a les vuit sessions de “La Factoria dels Reixos” programades entre els dies 1 i 2 de gener alde Lleida i que acabaran aquesta tarda. En la seva, s'ha consolidat durant les festes nadalenques entre el públic familiar de Ponent."És un espectacle que ha arribat al cor de tota la ciutadania i que ha aconseguit portar la màgia del Reixos a totes les llars i la canalla de Lleida i contrades", ha destacat l'alcalde. “La Factoria dels Reixos”, que va néixer arran de les restriccions per la pandèmia, ha incorporat enguany diverses novetats que el públic ha anat descobrint en les diferents sessions i que han comptat amb la gran acceptació dels més petits."És un espectacleen les dates nadalenques a tot el territori lleidatà, ja que ve molta gent que no viu a Lleida ciutat i, per tant, vol dir que Lleida es converteix en un referent en l'àmbit cultural i, efectivament, actua com a pol d'atracció per a la resta del territori", ha remarcat Pueyo, després d'assistir a la sessió d'aquest migdia. "És un musical per a totes les edats i inclusiu de manera que tothom qui vulgui pugui assistir-hi", ha indicat el regidor de Festes,