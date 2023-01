La Paeria substituirà la majoria dels parquímetres de Lleida

L'ha assumit aquest dilluns la gestió de la zona blava. Ho fa a través de l'Empresa Municipal d'Agenda Urbana (), que des d'aquest diumenge també gestiona elsi dede vehicles de la ciutat.L'alcaldeha indicat que l'objectiu de la municipalització és millorar el servei i, en aquest sentit, l'EMAU preveu invertir, més 921.000 euros que hi aportarà la Paeria per substituir, molts dels quals no funcionen correctament, per un nou model. Els nous aparells es començaran a instal·lar a finals de gener. Els 45 treballadors que desenvolupaven aquests serveis a través de laara passen a dependre de l'EMAU.La Paeria ha assumit la gestió dels serveis d'aparcament regulat en l'espai pública, d'arrossegament i trasllat de vehicles i de dipòsit municipal de vehicles de Lleida, un cop efectuats tots els tràmits necessaris per municipalitzar-los. Des d'aquest diumenge, l'EMAU gestiona el servei de grua i dipòsit de vehicles, i el de zona blava des d'aquest dilluns. Les oficines d'atenció a la ciutadania es mantenen a lanúmero 2, i el pagament mitjançant l'aplicació “elparking” es podrà seguir fent com fins ara.La municipalització d'aquests serveis es tradueix en l'encàrrec de l'Ajuntament de Lleida a l'EMAU, amb una durada de vuit anys, període que ha de servir per executar les inversions necessàries millorar-ne la gestió. Així, els dos primers anys seran en fase d'implantació, i els sis següents en fase d'explotació.Lesdel personal que presta el servei de zona blava, grua i dipòsit municipal, un total de 45 treballadors, han estat subrogades a l'EMAU. L'empresa municipal ha implementat una nova línia de negoci per gestionar aquests serveis, diferenciada de la de patrimoni i habitatge.