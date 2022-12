Lleida posa a punt els rellotges

El rellotge de l'Escorxador tocarà les 12 campanades

La Seu Vella també serà l'encarregada de marcar el canvi d'any

Elsde Lleida estan a punt per a laen què donaran la benvinguda al 2022 amb el so de les. Els rellotges de la Seu Vella i del Teatre de l’Escorxador acomiadaran l’any i anunciaran als lleidatans i les lleidatanes l’arribada del nou, com ja han fet en anteriors ocasions.Lade la catedral antiga de Lleida, que data de 1418, s’encarregarà d’emetre el tradicional repic per a la celebració. Silvestra i Mònica, juntament amb cinc campanes més, són les que anuncien les jornades assenyalades al calendari, els dies de festa i els de dol.Són un element més que promocionen el conjunt monumental de la Seu Vella en la seva candidatura per assolir ser Patrimoni Mundial de la Unesco.Per altra banda, el, un altre dels històrics de la ciutat, s’ha revisat perquè pugui marcar les hores a mitjanit. Aquest rellotge, que data del 1900, és el que dóna nom a l’Escola Bressol, que està al mateix edifici modernista que el teatre.