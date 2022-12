La Paeria aprova definitivament el pressupost per al 2023

El ple de laha aprovat definitivament elsper al, després que s'hagi-promotors de l'àrea comercial i de lleure a Torre Salses-, que era l'única que s'havia registrat.La desestimació ha estat per 11 vots a favor per part de l'equip de govern () i del. S'han abstingut eli el regidor no adscrit(4 vots) i han emès el vot contrari eli els regidors no adscrits(9 vots). En aquest resultat, s'ha de tenir en compte que l'alcalde,, i els tinents d'alcaldeno han participat en la votació donat que estan encausats per demandes presentades per l'empresa.La tinent d'alcalde i regidora de l'àrea d'Economia,, ha explicat que l'informe emès per Intervenció deia que la reclamació no s'hauria d'admetre perquè no compleix tots els requisits de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, fet que finalment s'ha tingut en compte i s'han pogut tirar endavant amb el quart pressupost del mandat, malgrat les dificultats.Els comptes per a 2023 preveuen uns ingressos i despeses de, que és unrespecte a l'any passat, motivat principalment per l'increment de la despesa en personal per l'actualització dels sous dels treballadors públics; la pujada de costos de l'energia i altres béns i serveis; la pujada dels tipus d'interès; i el fort augment del capítol d'inversions, que arriba a una xifra rècord de 45,43 milions d'euros, gràcies a l'impacte dels fons