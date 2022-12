Seligrat ha rebutjat altres ofertes millors per fitxar pel Lleida Esportiu

ha dirigit aquest dijous el primer entrenament del Lleida Esportiu, l’equip que vol salvar del descens. El tècnic valencià ha assegurat que ha fitxat pel club lleidatà per l’estima i l’agraïment que hi té, i no pelsque rebrà, inferiors a altres ofertes que tenia sobre la taula, explica a Segre.El repte de Seligrat és ara preparar l’equip per afrontar la segona volta de la lliga i sortir de les zones de descens a la, una possibilitat real actualment. El seu aterratge a la capital del Segrià suposa l’inici del tercer projecte en menys d’un any després del fracàs del pla esportiu de, a qui l’actual directiva es va resistir durant setmanes a fer fora.