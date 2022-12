Les comarques de Ponent viuen el seu pitjor any d’assassinats

Assassinat de dos agents rurals el 2017

Dos crims masclistes el 2013 a Ponent

Mitjana de dos crims anuals

Les comarques de la plana de Lleida tanquen el 2022 amb, la xifra més alta en els onze anys que elstenen registres. El primer al gener, quan troben mort d'un tret un home en una zona boscosa de la(Noguera). També es cometen; al febrer d'un nadó de tres mesos a(Noguera) i al juny d'un nadó acabat de néixer en un pis de Lleida. A l'abril apareix mort a punyalades unde 43 anys a Lleida. A ganivetades en baralles, moren un home a les Borges Blanques a l'octubre i un altre a Mollerussa al novembre. L'últim crim, un. Només al 2019 no es va cometre cap crim a Ponent mentre que al 2013 i al 2017 n'hi va haver 4 amb 5 morts.El 25 de gener els Mossos d'Esquadra troben mort d'un tret un(Alt Urgell) de 60 anys en una zona boscosa de la Baronia de Rialb (Noguera). És el primer dels 7 crims registrats a Ponent, una xifra anual rècord des del 2012, el primer any en què es poden consultar les dades delictives recopilades pels Mossos. La matinada del 10 d'abril apareix mort a punyalades un taxista de 43 anys al barri de la Bordeta de Lleida. Els Mossos encara no han detingut cap persona relacionada amb aquests dos casos. Sí que hi ha detinguts per les altres cinc morts criminals, dues d'elles nadons.El 28 de febrer troben mort una Artesa de Segre (Noguera) i en detenen els pares, una noia de 19 anys i un home de 32, que ingressen a presó. El Síndic de Greuges obre una actuació d'ofici i conclou que hi ha hagut descoordinació entre administracions i falta de suport social a la mare, una jove extutelada i amb discapacitat. El 29 de juny troben mort en un pis de Lleida un nadó acabat de néixer. S'apunta que hauria mort ofegat i detenen la mare, de 22 anys, que assegura no saber que estava embarassada.El 9 d'octubre mor apunyalat un home de 34 anys durant unai l'autor confés s'entrega als Mossos dos dies després. També en una baralla, el 23 de novembre mor apunyalat un home a Mollerussa, arran d'una disputa entre dues famílies enemistades des de feia temps. L'últim crim, un feminicidi. L'11 de desembre troben el cadàver d'una dona al seu traster a Lleida. En detenen l'home que ingressa a presó.L'any 2017 va començar amb la mort a trets de dos agents rurals a mans un caçador a Aspa (Segrià). Va passar el 21 de gener., autor confés dels crims, va ser jutjat dos anys més tard a l'Audiència de Lleida i declarat culpable d'assassinat amb traïdoria per un jurat popular. La Sala el va condemnat a-22 anys per cada assassinat i un any per tinença il·lícita d'armes-. Arran d'aquests fets, s'adopten mesures excepcionals de seguretat i els agents comencen a anar en grups de tres i no de dos, amb armilla antibales i armats amb una escopeta.El 17 de febrer apareix morta al seu pis del, amb ferides d'arma blanca, una funcionària d'Ensenyament de 61 anys. Detenen un instal·lador de fibra òptica, de 42 anys, que vivia a només 500 metres del pis de la víctima. El jutgen l'octubre de 2019 i el condemnen a 20 anys de presó per assassinat.El vespre del 7 d'abril, un jove de 22 anys mata la seva mare de 49 anys d'una ganivetada al coll i fereix el seu germà de 16, després d'una discussió, al domicili familiar a Bellvís (Pla d'Urgell). En el moment dels fets no hi havia el pare. No es va arribar a fer el judici perquè el noi va acceptar 10 anys de presó.El 23 de juny un veí de Lleida apareixen avançat estat de descomposició a l'interior delaparcat al barri d'Hostafrancs de Barcelona. Els investigadors detenen el seu cunyat,, de 47 anys. Després del judici, el jurat popular considera provat que l'empresari carni va disparar cinc trets frontals a la víctima a l'obrador que tenia a Torre-serona (Segrià) i després va traslladar el cadàver al maleter del seu cotxe fins a Barcelona. L'Audiència de Lleida el condemna a 12 anys de presó per homicidi.Pel que fa a l'any 2013, també es van cometre quatre crims amb cinc morts i dos d'ells van ser crims masclistes. Els autors de tots ells van ser jutjats i condemnats. L'Audiència de Lleida va condemnar a 25 anys de presó un noi de 18 anys per assassinar de 34 ganivetades la seva exparella, una nena de només 14 anys, l'octubre del 2013 a Tàrrega. També va ser condemnat a 36 anys de presó per assassinat l'acusat de matar amb una destral la seva dona i el presumpte amant d'ella, el 30 d'abril del 2013 a(Segrià).El 4 d'agost troben el cos d'un home de 93 anys al seu pis, situat al carrer Valls d'Andorra del barri de Balàfia de Lleida, després que els veïns advertissin d'una forta pudor a l'escala. Condemnen a 16 anys de presó la dona acusada del crim, de 59 anys. Segons la sentència, la dona volia robar-li, no va trobar diners i el va acabar matant de tres cops al cap amb una balança romana.La matinada del dia 18 d'agost, els Mossos detenen un noi de 24 anys per apunyalar mortalment un altre de 27, després d'una baralla a Alcarràs (Segrià). No es va fer judici ja que l'acusat va reconèixer que, sortint d'un bar amb un amic, la víctima el va colpejar amb la porta i l'acusat va anar al cotxe a agafar una navalla i li va clavar. L'autor va assegurar que no era conscient de la gravetat dels fets perquè anava begut i va acceptar 6 anys de presó per un delicte d'homicidi.Si es deixen de banda aquests anys especialment negres pel que fa a morts criminals, Ponent registra una mitjana anual de 2 crims des que es tenen dades. El 2012 va tancar amb 1; els anys 2014, 2015, 2018 i 2020 amb 2 i el 2016 i el 2021 amb 3.