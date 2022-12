El detingut per disparar a una família a la Bordeta tenia haixix i cocaïna a casa

Elper disparar des d'un balcó al barri de latenia a casa 10 quilos dedeen roca de gran puresa. Això és el que hi van trobar els Mossos d'Esquadra després de fer una entrada i perquisició al seu domicili del carrer Puigverd, que va quedar precintat la nit dels fets.També hi haviaque se sumen als 1.250 que els agents van trobar-li en el moment de la detenció i també als dos embolcalls de cocaïna que portava a sobre. De moment encara no s'ha localitzat l'arma amb que hauria efectuat els trets però els mossos tenen evidències que els va fer ja que van quedar marcats al cotxe dels veïns contra qui va disparar. Està previst que passi dissabte a disposició judicial.Davant lai diners en efectiu al domicili de l'home, de 60 anys, els Mossos han decidit ampliar les imputacions i a més de la temptativa d'homicidi dolós i la tinença il·lícita d'armes ja que no té permís, també se l'acusa ara d'un delicte contra la salut pública.Els 10 quilos de haixix enestan valorats, segons els mossos, en uns, mentre que els 391 grams de cocaïna de gran puresa en roca, en uns. A més a més, la dona del detingut també ha quedat com a investigada com a suposada autora d'un delicte contra la salut pública.Els fets van tenir lloc dimarts a la nit quan el detingut, de seixanta anys i nacionalitat espanyola, hauria disparat contra una família, tots veïns del, cap a tres quarts de deu de la nit. L'home hauria fet tres trets des del balcó de casa, després d'una baralla entre els fills de les dues famílies. Tot i que no hi va haver ferits, els trets van causar danys al cotxe de l'altra família, que marxava del lloc. El detingut té diversos antecedents per part de la Guàrdia Civil, la policia espanyola i els Mossos d'Esquadra; tots, per delictes contra la salut pública.