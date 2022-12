La col·laboració ciutadana permet a la Urbana de Lleida enxampar l'autor d'un abocament il·legal

Abocament il·legal de runa Foto: Paeria Lleida

L'ha permès laenxampar al moment i denunciar l'autor d'un abocament il·legal de residus a lacomès divendres passat. Els agents van observar un grup de persones al costat d'una furgoneta carregada amb material d'obra i abocant-lo en un camp proper.Larecorda que aquest comportament està tipificat com a infracció greu de la normativa reguladora de la gestió de residus i està sancionat amb una. L'Ajuntament de Lleida considera clau la col·laboració veïnal per detectar i sancionar els abocaments no autoritzats a l'Horta i agraeix la implicació dels ciutadans per denunciar accions com aquesta i incidir en la millora de la neteja de la ciutat.Des de la Paeria recorden que els particulars poden portar a lade Pardinyes fins a 8 o 10 sacs de runa en dies alterns i que els professionals han d'adreçar-se a la gestora de runes de Montoliu.