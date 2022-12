Dura clatellada del propietari del Sabadell a Gabri després de fer-lo fora

El propietari del, ha carregat aquest dimarts contra l’extècnic del primer equip,, que ha estat acomiadat aquest mes de desembre pels mals resultats.Calzada ha carregat durament contra elde l’entrenador de Sallent, de qui no agradava la manera que tenia de preparar els partits: “S’havia de millorar la forma d’entrenar l’equip”, ha asseverat l’empresari sabadellenc, que també ha considerat que Gabri no treia eldels jugadors de la plantilla. En aquesta línia ha indicat que el pressupost del club per aquesta temporada no permet “conformisme per estar a baix”.Gabri ha passat per dos clubs aquest 2022, el Sabadell i el, club del qual va marxar la temporada passada malgrat que la nova directiva liderada pervolia la seva continuïtat.