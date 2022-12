Ara, Seligrat…

Elcontinua sondejant el mercat d’entrenadors per enfilar el segon projecte esportiu en menys d’un any.El substitut deserà el tercer inquilí de la banqueta del Camp d’Esports aquest 2022, una dada que demostra les dificultats per les quals travessa l’entitat. La directiva desondeja ara, segons explica Segre, el tècnic, entrenador del Lleida del 2012 al 2014.El nom apareix després que s’hagin posat damunt la taula altres perfils d’entrenadors, la qual cosa abona una sensació de manca de rumb que no encaixa amb el discurs dels responsables del club, que venen bona gestió malgrat els problemes heredats. Pereira no volia fer fora Martí perquè considerava que era una de les pedres angulars del projecte esportiu, i ara es troba en un escenari que ha de resoldre en pocs dies, i no ho tindrà fàcil; el nou entrenador haurà de posar-se al capdavant d’un equip en descens i sense massa talent.La qüestió del nou entrenador és important, però ho és més, fins i tot, laal mercat d’hivern. La mare dels ous és aquí, en la millora de l’equip per afrontar la segona volta, perquè amb els jugadors actuals, el perill de descens a la Tercera RFEF (cinquena categoria del futbol espanyol) és ben real. A Seligrat, o a qualsevol altre entrenador que arribi, se li haurà de donar unes bases millors de les que té actualment el club a nivell esportiu. La directiva no pot fallar en aquesta ocasió.