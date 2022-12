La fiscalia demanarà l'absolució per al policia espanyol acusat d'agredir Enric Sirvent l'1‑O

Lademanarà l'per al policia espanyol acusat d'agredir, que va patir un atac de cor durant l'1-O al col·legi electoral. Tant l'acusació particular com la popular demanen tres anys de presó per al policia, en considerar que va ser ell qui va donar una puntada de peu a Sirvent.El ministeri públic, en canvi, creu que no es pot acreditar quina va ser la causa de l'atac de cor i defensa que l'encausat va. El jutjat d'Instrucció 2 de Lleida va arxivar el cas dues vegades però l'Audiència de Lleida va ordenar seguir endavant amb el procediment. Aquest serà el primer judici per delicte greu contra un agent per l'1-O. Fins ara tots havien estat per faltes lleus.Tant l'acusació particular, exercida per l'advocada,, en representació de la família de Sirvent; com la popular, exercida per Òmnium Cultural, sol·liciten que esper un delicte de lesions amb l'agreujant de motivació ideològica i de prevalença del caràcter públic de l'agent. La fiscalia, en canvi, en demana l'absolució.El jutjat d'Instrucció 2 de Lleida ha arxivat dues vegades la causa amb el suport de l'Advocacia de l'Estat i la fiscalia i, en tots dos casos, l'Audiència de Lleida s'hi ha oposat. L'últim cop, aquest tribunal va revocar l'arxiu contra un dels agents, concretament pel suposat. La interlocutòria de l'Audiència recollia que "no pot descartar-se que es produïssin excessos en aquesta actuació". Pel que fa als altres tres policies espanyols, investigats en aquest cas pels delictes contra la integritat moral i el d'omissió del deure de socors, l'Audiència sí que va confirmar l'arxiu i no seran jutjats.Està previst que la fiscalia presenti oficialment el seu escrit demanant l'absolució per al suposat autor de l'agressió la setmana que ve a l'Audiència. Quan ho faci, només faltarà que aquest tribunal fixi una data per al judici.